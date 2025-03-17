В январе и феврале двухэтажные поезда Казань — Москва перевезли 57 тыс. пассажиров

В январе и феврале двухэтажные поезда перевезли между Казанью и Москвой более 57 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба казанского региона Горьковской железной дороги — филиала РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе и феврале 57 тыс. пассажиров перевезли двухэтажные поезда Казань—Москва

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В январе и феврале 57 тыс. пассажиров перевезли двухэтажные поезда Казань—Москва

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналогичное количество пассажиров воспользовались двухэтажными поездами для поездок между Москвой и Йошкар-Олой.

Между Москвой и Чебоксарами за январь услугами двухэтажных составов воспользовались 95,5 тыс. человек.

Всего же за первые два месяца 2025 года двухэтажные поезда перевезли на Горьковской железной дороге около 270 тыс. пассажиров. Этот показатель сопоставим с данными за аналогичный период 2024 года.

Артём Дергунов