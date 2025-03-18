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Коммерсантъ FM
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Выставка «Время блистать» в Музее времени и часов

В Музее времени и часов проходит выставка часов, которые объединили в себе новейшие технологии и старинные ремесла. Речь о произведениях российской компании Briller, созданных в технике флорентийской мозаики. Первые модели появились еще в 2010 году, и каждая из них уникальна по своему декору и исполнению, ведь узор из природных цветных камней неповторим. Помимо флорентийской мозаики, на выставке можно увидеть часы с лаковыми миниатюрами Федоскино, гравировкой гильоше и горячей эмалью и ювелирные украшения. Бренд Briller сотрудничает с ювелирными художниками Викторией Синельниковой, Алексеем Лавлинским и Натальей Орловой.

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