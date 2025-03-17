В Астраханской области нет превышения ПДК химических веществ после атаки БПЛА

Специалисты не обнаружили в атмосфере Астраханской области превышения предельно допустимой концентрации химических веществ после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Астраханской области Игоря Беляева, граждане связались с сотрудниками единой диспетчерской службы Красноярского района и указали на запах газа в воздухе. Далее специалисты проинформировали об этом отдел Роспотребнадзора в селе Красный Яр.

Напомним, силы киевского режима предприняли попытку атаки на объекты топливно-энергетического комплекса Астраханской области с использованием БПЛА в ночь на 17 марта. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил об одном пострадавшем и о возгорании на территории объекта.

Павел Фролов