Аренда земли под Уфой для строительства завода вместо школы признана незаконной

Прокуратура Башкирии добилась расторжения договора аренды участка в деревне Жилино, заключенного между региональным министерством земельных и имущественных отношений и ООО «Стройгарант».

По данным пресс-службы надзорного ведомства, на спорном участке площадью 1,8 га первоначально планировалось строительство школы, однако в августе 2024 года минземимущества отдало землю в аренду для строительства мебельного завода. С решением властей не согласились местные жители, которые обратились с жалобой в приемную главы Следственного комитета России.

Правоохранительные органы организовали проверку. По ее итогам выяснилось, что финансово-хозяйственные показатели и имущественное состояние «Стройгаранта» не позволяли исполнить взятые на себя обязательства.

Прокуратура внесла в правительство Башкирии представление, по итогам рассмотрения которого первый замглавы минземимущества Башкирии Дмитрий Суслин был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, кабмин инициировал изменения в региональное законодательство, касающееся критериев отбора предпринимателей, претендующих на льготы при аренде участков.

Идэль Гумеров