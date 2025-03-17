В Ульяновской области поезд насмерть сбил девушку в наушниках

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (ЦМСУТ СКР) возбудило уголовное дело по факту нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, вечером 16 марта 2025 на железнодорожной станции Кузоватово Ульяновской области грузовым поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя 16-летняя девушка. Девушка, выйдя из поезда, не заметила, что по соседнему пути приближается состав. Она переходила железнодорожные пути в капюшоне и наушниках. «Машинист грузового поезда предотвратить трагедию не смог, и девушка была смертельно травмирована»,— поясняют в ЦМСУТ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск