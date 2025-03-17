МИД рекомендовал россиянам соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле

В Министерстве иностранных дел РФ рекомендовали россиянам, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры предосторожности, а также избегать районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Об этом говорится в сообщении, распространенном утром в понедельник, 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias / Reuters Фото: Nir Elias / Reuters

«Находящимся на территории Израиля гражданам России рекомендуется избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Гражданам, планирующим поездки в Израиль, в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей.

В начале марта Израиль возобновил удары по территории Ливана. Истребители ВВС Израиля атаковали южные районы Ливана. Атаки произошли вблизи как минимум восьми населенных пунктов.

Об отношениях Израиля и Ливана — в материале «Ъ» «"Хезболле" не дают набрать высоту».

Анастасия Домбицкая