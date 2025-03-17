Экс-замминистра образования Свердловской области стал проректором УрГПУ

Бывший заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов назначен первым проректором – проректором по организационно-правовым вопросам Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Зеленов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юрий Зеленов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о назначении принял исполняющий обязанности ректора УрГПУ Юрий Биктуганов. Господин Зеленов вступил в должность 17 марта.

Юрий Зеленов является доктором педагогических наук, в министерстве образования курировал направления, связанные с реализацией государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях Свердловской области, а также взаимодействие с вузами, колледжами, техникумами.

Напомним, в начале месяца Юрий Зеленов оставил должность замминистра спустя восемь лет работы на посту. Его отставка произошла спустя два дня после назначения на пост министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной.

Ирина Пичурина