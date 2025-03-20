Джон Мейнард Кейнс. Личная жизнь, интересы, привычки

В 1918 году во время гастролей балетной труппы Дягилева в Лондоне Кейнс познакомился с русской балериной Лидией Лопоковой (такую фамилию она взяла в 1914 году, а до того была Лопуховой). В 1925 году они вступили в брак. В том же 1925 году супруги побывали в СССР, куда Кейнс был приглашен на празднование 200-летия Академии наук.

Впоследствии супруги еще дважды приезжали в Ленинград, в гости к родственникам жены (в разных источниках приводятся разные даты этих поездок, вторая поездка датируется 1926 или 1928 годом, последняя поездка — 1936 или 1937 годом). Во время Бреттон-Вудской конференции Лидия неофициально выступала в качестве переводчицы в разговорах мужа с членами советской делегации.

Супруги смотрелись вместе необычно. Дело в том, что рост Кейнса составлял 198 см, а Лопоковой — 152 см.

У Джона Кейнса были хобби — выращивание свиней, коллекционирование живописи XX века (в его коллекции были работы Брака, Дега, Модильяни, Пикассо, Сезанна, Сёра).