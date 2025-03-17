В «старой» Москве почти перестали строить жилье стандарт-класса

В старых границах Москвы осталось всего 1,2 тыс. кв. м площадей продаваемых квартир стандарт-класса (ранее эконом), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «НДВ супермаркет недвижимости». Указываетcя, что за последний год показатель уменьшился на 80%, а доля этого сегмента фактически нулевая. Самое доступное жилье теперь строится только за МКАД — в Новой Москве и Подмосковье, следует из анализа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объемы строительства комфорт-класса в Москве также сокращаются, хотя и не столь резко. Его доля за последний год снизилась на 6,2%, до 882,6 тыс. кв. м. До 2020 года массовые сегменты (стандарт- и комфорт-класс) занимали половину рынка. Однако к марту текущего года доля комфорт-сегмента упала до 33,7%, а стандарта — практически исчезла с рынка.

Ирина Доброхотова — основатель BnMAP.pro связывает уход массового сегмента за МКАД с высокой стоимостью земли. Гектар под застройку в «старой» Москве с 2019 по 2025 год подорожал с 665 млн руб. до 1,79 млрд руб. Цены на землю в том числе разогнала льготная ипотека, начавшаяся весной 2020 года, которая позволила девелоперам покупать более дорогие участки.

В 2024 году число регистраций новых компаний в сфере строительства по всей России сократилось на 3% год к году, до 129 тыс., говорится в исследовании «Контур.Фокуса», с которым ознакомился «Ъ». В некоторых регионах наблюдается более выраженная негативная тенденция. Так, например, в Татарстане число новых юрлиц в данном сегменте сократилось на 7%, до 3,8 тыс.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Компании строителей ушли на перекур».