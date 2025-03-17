Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в Сочи до восьми в неделю

Авиакомпания Utair с начала июня 2025 года увеличит количество рейсов из Тюмени в Сочи до восьми в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Традиционно к сезону летних отпусков Utair нарастит программу полетов на курорты. С июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в Сочи восемь раз в неделю, а в Минеральные Воды — два раза»,— указано в сообщении компании.

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта. В обновленном расписании запланированы рейсы по 84 направлениям, в том числе 57 внутренних и 27 международных маршрутов.

«Ъ-Сочи» писал, что в июне в Сочи также запустят ночные автобусные маршруты, которые соединят аэропорт и железнодорожные вокзалы. По прогнозам, в 2025 году курорт посетят около 8,5 млн человек, при этом доля иностранных гостей составит 9%.

Мария Удовик