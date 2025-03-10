В Свердловской области за неделю родилось 688 детей

За прошедшую неделю в Свердловской области родилось 688 детей: 377 мальчиков и 311 девочек, среди которых было 12 пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дети появились на свет у 502 матерей до 35 лет, также родили 174 женщины старше этого возраста. Для двух свердловчанок эти роды стали седьмыми, а 40 новорожденных стали четвертыми детьми в семьях.

Напомним, в начале февраля на территории Свердловской области на свет появились 613 детей — 330 мальчиков и 283 девочки, в их числе оказалось девять пар близнецов.

Ирина Пичурина