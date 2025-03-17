Назначен новый глава управления внешних связей губернатора Красноярского края
Начальником управления внешних связей губернатора Красноярского края назначена Оксана Царева. Распоряжение о ее назначении подписал губернатор Михаил Котюков.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
На этом посту госпожа Царева сменила Ольгу Коростелеву, которая в начале марта этого года заняла должность гендиректора АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».
Оксана Царева работает в управлении внешних связей губернатора края с 2003 года. С 2018 года она замещала должность заместителя начальника управления.
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