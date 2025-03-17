Главой агентства госзаказа Красноярского края назначен Дмитрий Игнатеко

Агентство госзаказа Красноярского края возглавил Дмитрий Игнатенко. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Котюков, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В марте прошлого года с поста главы агентства по собственному желанию ушла Марина Вразовская. Она работа на этой должности с 2018 года. И.о. руководителя ведомства была назначена Татьяна Преловская.

Дмитрий Игнатенко окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Мировая экономика». С 2010 года он работал в службе финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок региона, а также в министерстве финансов Красноярского края.

Александра Стрелкова