За ночь в регионах России сбили 22 беспилотника
В ночь с 16 на 17 марта в регионах России силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны.
Так, с 22:25 по 7:00 по мск, было сбито:
- 13 БПЛА — в Астраханской области;
- три — в Республике Калмыкия;
- два — в Брянской области;
- два — в Краснодарском крае;
- один — в Волгоградской области;
- один — в Ростовской области.
Еще 50 беспилотников было сбито вечером 16 марта. Большая часть из них была уничтожена в Курской области — 36 БПЛА. Также еще семь засекло и сбило ПВО над Орловской областью, по два — над Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем, по одному — в Брянской и Тульской областях.
В результате атаки в Астраханской области пострадал один человек, его госпитализировали. Падение обломков БПЛА стало причиной пожара в регионе.
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События СВО за март 2025 года
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