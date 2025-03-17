За ночь в регионах России сбили 22 беспилотника

В ночь с 16 на 17 марта в регионах России силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны.

Так, с 22:25 по 7:00 по мск, было сбито:

13 БПЛА — в Астраханской области;

три — в Республике Калмыкия;

два — в Брянской области;

два — в Краснодарском крае;

один — в Волгоградской области;

один — в Ростовской области.

Еще 50 беспилотников было сбито вечером 16 марта. Большая часть из них была уничтожена в Курской области — 36 БПЛА. Также еще семь засекло и сбило ПВО над Орловской областью, по два — над Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем, по одному — в Брянской и Тульской областях.

В результате атаки в Астраханской области пострадал один человек, его госпитализировали. Падение обломков БПЛА стало причиной пожара в регионе.