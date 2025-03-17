Врио зампреда правительства Курской области стала экс-сотрудница аппарата Госдумы

Врио заместителя председателя правительства Курской области — руководителя представительства Курской области в правительстве РФ назначена Галина Авдонина. Об этом сообщили в правительстве региона.

Галина Авдонина родилась в Пензе. Окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Учитель русского языка и литературы», преподавала в ряде школ и вузов Пензы и Москвы. Защитила ученую степень кандидата педагогических наук. Получила второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «Политолог, преподаватель политических наук». С 2003 года работала в аппарате Госдумы РФ: помощником депутата, советником аппарата думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, который с 2022 года возглавлял врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

На прошлой неделе господин Хинштейн утвердил новую структуру правительства региона. По сравнению с предыдущей, она включает пять заместителей председателя облправительства (Александр Чепик), в том числе представляющего регион в кабмине.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова