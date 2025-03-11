Врио губернатора Хинштейн утвердил новую структуру правительства Курской области

Глава Курской области Александр Хинштейн утвердил обновленную структуру исполнительной власти, сообщили в региональном правительстве. В нее включены шесть заместителей губернатора, среди которых первый заместитель — председатель правительства Курской области. Также в структуре пять заместителей председателя правительства, один из них — руководитель представительства Курской области при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прямом ведении губернатора будут находиться министерство правового обеспечения, министерство имущества, комитет региональной безопасности, департамент Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Отдельными органами власти станут министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Перераспределены блоки, которые будут курировать заместители губернатора и заместители председателя правительства.

Новая структура вступила в силу 10 марта.

Предыдущее обновление структуры курского правительства произошло в октябре 2024 года. Ее утверждал на тот момент губернатор Алексей Смирнов. В этой структуре было четыре заместителя председателя правительства и шесть заместителей губернатора.

Юрий Голубь