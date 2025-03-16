В МЧС отчитались о ликвидации пожара в квартире на Невском

Пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте, 106, ликвидирован. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по Петербургу.

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Напомним, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 09:51. В 10:04 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Примерно через 40 минут возгорание удалось локализовать, был дан отказ повышенному номеру сложности. Из опасной зоны были эвакуированы 9 человек.

В 13:21 пожар был ликвидирован. Как отчитались в МЧС, сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 28 человек и семь единиц техники.

Дарья Астанина