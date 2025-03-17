ХК «СДС-Уголь» завершила 2024 год с убытком 5,2 млрд рублей

АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» по итогам 2024 года получила убыток в размере 5,25 млрд руб. против 363,5 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Согласно финансовой отчетности выручка компании в прошлом году достигла 14,4 млрд руб. В 2023 году этот показатель составил 15 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», ХК «СДС-Уголь» взяла на себя обязательство поставить 70 тыс. тонн сортового угля жителям частных домов в Кемеровской области. На просьбу властей поддержать население региона откликнулись еще четыре угольные компании, включая «СУЭК-Кузбасс».

ХК «СДС-Уголь» — одна из крупнейших российских угледобывающих компаний. Основана в Кемерове в 2006 году. Основные угольные активы компании — «Листвяжная» (шахта и обогатительная фабрика), «Черниговец» (разрез «Черниговский»), «Салек» (разрез «Восточный») и шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский»).

Михаил Кичанов