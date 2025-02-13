«СДС-Уголь» и «СУЭК-Кузбасс» поставят сортовой уголь для жителей Кузбасса

Две компании согласились поставлять сортовой уголь для жителей частных домов в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Мы договорились, что 70 тыс. тонн сортового угля произведет и поставит “СДС-Уголь”»,— рассказал глава региона об итогах переговоров с руководством компании. Еще 80 тыс. тонн поставит «СУЭК-Кузбасс».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее КТК сообщила о невозможности поставок сортового угля населению по льготным ценам из-за кризиса отрасли и роста себестоимости добычи. Господин Середюк заявлял, что власти региона ищут способы для возобновления поставок потребителям.

Валерий Лавский