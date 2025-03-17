Патриарх Кирилл совершит отпевание и погребение своего духовника Илия

Отпевание и погребение схиархимандрита Илия, духовника патриарха Кирилла, состоится завтра, 18 марта в 12:00 мск. Церемонию возглавит сам патриарх Кирилл. Об этом сообщается в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) умер 15 марта в возрасте 93 лет. Прощание со старцем начнется сегодня, 17 марта, в 12:00 и будет проходить до отпевания, после которого состоятся похороны.

Алексей Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов был направлен в Оптину пустынь, где возрождал старческое служение более 20 лет. После поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. В 2010 году патриарх возвел отца Илия в сан схиархимандрита.