В Краснодаре усилили меры противопожарной безопасности из-за погоды

Власти Краснодара усилили меры противопожарной безопасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас в Краснодаре действует четвертый класс пожароопасности. В течение недели Служба спасения провела большую работу по ликвидации возгорания в Краснодарском лесопарке. К тушению были привлечены силы МЧС России и краевого лесопожарного центра. Также работы ведутся в Елизаветинском сельском округе, где на площади более 1 тыс. кв. м выгорел камыш. За минувшую неделю городская Служба спасения выполнила 90 заявок.

В период действия особого противопожарного режима жителей и гостей краевой столицы просят соблюдать все меры пожарной безопасности. В частности, не разводить костры и не сжигать сухую траву и мусор.

Алина Зорина