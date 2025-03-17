Лидер новосибирских «Коммунистов России» участвует в праймериз единороссов

Андрей Щукин примет участие в электронном предварительном голосовании (ЭПГ) «Единой России» для отбора кандидатов от партии на выборах в горсовет Новосибирска. Его заявка внесена в базу данных праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Господин Щукин планирует участвовать в выборах в одномандатном округе №17. В настоящее время этот округ в муниципальном парламенте представляет независимый депутат Леонид Рыбин.

По данным заявки на ЭПГ, Андрей Щукин является помощником депутата законодательного собрания Новосибирской области Наталии Красовской. На сайте партии «Коммунисты России» политик указан первым секретарем обкома Новосибирской области. В феврале 2025 года он в качестве руководителя регионального отделения партии рассказывал «Ъ-Сибирь» о планах «Коммунистов России» участвовать в выборах депутатов заксобрания.

Выборы новых созывов заксобрания и горсовета Новосибирска пройдут в сентябре этого года. Подача заявлений на праймериз «Единой России» завершится 24 апреля.

Валерий Лавский