Пять процентов надежды

Несколько непарламентских партий готовятся к запланированным на сентябрь выборам в законодательное собрание Новосибирской области. Организационные решения пока приняли только в региональном отделении (РО) Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, сформировав первую тройку партсписка. По мнению политологов, изменение политической ситуации в стране после предыдущих выборов в 2020 году усложнило возможности «малых» партий, но это не означает, что последние потеряли шансы преодолеть пятипроцентный барьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непарламентские партии рассчитывают на такую поддержку избирателей, которая позволит им преодолеть пятипроцентный порог

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Непарламентские партии рассчитывают на такую поддержку избирателей, которая позволит им преодолеть пятипроцентный порог

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

РО Партии пенсионеров сформировало первую тройку партийного списка, который будет выдвинут на выборах в заксобрание Новосибирской области в сентябре 2025 года. В тройку вошли заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов, руководитель фракции в областном парламенте Александр Аверкин и председатель правления РО Эдуард Кожемякин. «Поддержка со стороны избирателей растет с каждым днем и превышает 7%... Мы рассчитываем получить четыре-пять мандатов»,— сообщили в реготделении.

В заксобрании 38 из 76 депутатов избираются по партспискам. На предыдущих выборах в 2020 году только Партии пенсионеров из числа непарламентских партий удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Она набрала 5,69% и благодаря этому создала фракцию из двух депутатов. Второй член фракции — Андрей Пак — в новой кампании планирует баллотироваться уже от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП).

Остальные четыре непарламентские партии в 2020 году набрали в сумме 9,22%: «Родина» — 3,24%, «Зеленые» — 2,64%, «За правду» — 1,97%, Партия роста — 1,37%. Выдвинутые «Родиной» Вячеслав Илюхин и Константин Антонов выиграли тогда выборы в одномандатных округах, но фракции партии в заксобрании нет. В 2025 году перечень непарламентских партий, участвующих в выборах, будет иным. В 2021 году «За правду» вошла в состав СРЗП. В 2024-м Партия роста влилась в партию «Новые люди».

В этом году несколько непарламентских партий, помимо Партии пенсионеров, планируют выставить список кандидатов. Как сообщил «Ъ-Сибирь» господин Илюхин, пока РО «Родины» ведет подбор кандидатов. Эту работу планируется завершить до конца марта.

«Подготовка идет, кандидаты будут утверждены ориентировочно в мае»,— рассказал, в свою очередь, первый секретарь обкома «Коммунистов России» Андрей Щукин. Он добавил, что сначала решение об участии в выборах должно принять руководство партии. Сам господин Щукин в 2023 году планировал участвовать в губернаторских выборах, но не собрал необходимое число подписей. На довыборах в новосибирский горсовет в декабре того же года комроссы выступили неудачно: Андрей Щукин и Александр Липаткин в двух округах набрали в сумме лишь 47 голосов.

Занимается подбором кандидатов и РО партии «Яблоко». По словам председателя реготделения Дмитрия Шабанова, этот этап займет несколько месяцев. «У нас на этой неделе заработала федеральная партийная школа по подготовке кандидатов. Готовим программные предложения по Новосибирской области»,— сказал он корреспонденту «Ъ-Сибирь».

В РО «Зеленых», которое недавно возглавила Екатерина Писецкая, до конца дня не смогли ответить «Ъ-Сибирь» на вопросы о его планах. В период между избирательными циклами «Зеленые» понесли серьезную кадровую потерю: единственный депутат от партии в горсовете Новосибирска Игорь Украинцев был арестован в мае 2024 года по уголовному делу о взятке. В дальнейшем он и двое его коллег по горсовету перешли в «Новые люди».

По мнению политолога Владимира Леонтьева, изменения в политической ситуации в стране с 2022 года привели к росту поддержки крупных партий и в первую очередь «Единой России». Но это не значит, что все «малые» партии потеряли шансы преодолеть пятипроцентный барьер. «Пройдут они или не пройдут, зависит от возможности самих партий, от их желания участвовать, от конкретной обстановки, от того, как они доносят программу до избирателей»,— отметил эксперт.

Не все непарламентские партии находятся в равных условиях при подготовке к избирательной кампании. Согласно решению областной избирательной комиссии от 25 ноября 2021 года, от сбора подписей при выдвижении кандидатов, помимо парламентских партий, освобождены Партия пенсионеров, «Родина» и «Зеленые». Они либо набрали более 3% по партспискам на последних выборах в заксобрание, либо завоевали депутатские мандаты в муниципалитетах.

Валерий Лавский