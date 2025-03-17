Свердловских водителей предупредили о наледи на дорогах из-за снега и дождя

На дорогах Свердловской области образовались наледь и грязь из-за осадков и колебаний температуры, предупредили в региональной Госавтоинспекции. На Среднем Урале прошли обильный снегопад и сильный ливень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Условия на дорогах становятся опасными в связи с колебаниями температуры и талым снегом: они увеличивают риски заноса и потери управления. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, патрулируя трассы с включенными проблесковыми маячками для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в столице Среднего Урала 17 марта в 5:20-5:40 на территории аэропорта Кольцово фиксировался сильный ливневой дождь при 0°. В первой половине недели осадки ожидаются на юге и юго-востоке Свердловской области.

Напомним, максимальное значение температуры в Екатеринбурге 15 марта составило +12,2° — это температурный рекорд в городе с 1930 года. 17 марта температура днем ожидается на уровне +4°, 18 марта — +5°. С 19 по 22 марта ожидается 1°-2° тепла.

Ирина Пичурина