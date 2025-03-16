Температура в Екатеринбурге 15 марта поднялась до +12 градусов

Максимальное значение температуры в Екатеринбурге 15 марта составило +12,2 градуса, следует из сообщения Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среднесуточная температура составила +6,1 градуса, что на 10,8 градусов больше нормы. Это температурный рекорд в Екатеринбурге с 1930 года, тогда температура составила +9,5 градуса.

Средняя температура в первой половине марта составила -3.7 °C, что на 1,6 градуса больше климатической нормы. Такой результат обеспечили два самых теплых дня, 14 и 15 марта. В первой половине марта выпало 15 мм осадков, что на 20% больше нормы.

В воскресенье, 16 марта, после ночного похолодания вновь ожидается потепление. Вечером ожидается снег, порывы ветра до 2-7 м/с.

17 марта температура днем ожидается на уровне +4 градуса, 18 марта — +5°C. С 19 по 22 марта ожидается 1-2 градуса тепла.

Анна Капустина