Главные новости 10-16 марта. Ростов-на-Дону и область

В поселке Опытном (Аксайский район) состоялась церемония открытия завода по производству алкогольных напитков компании «Лидер» (Московская область). Проектная мощность предприятия – порядка 200 млн литров в год. В этом году «Лидер» выпустит на нем 50 млн литров.

Ростовская-на-Дону городская Дума выбрала нового главу города. Им стал Александр Скрябин, который с 28 января этого года был и. о. главы.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении министром строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

В Ростове следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по подозрению в получении взятки и мошенничестве.

Аграрии Ростовской области приступили к весенней посевной кампании. Всего же в эту посевную планируют засеять порядка 1,9 млн га яровых культур, в том числе ранними зерновыми и зернобобовыми культурами – около 770 тыс. га.

Суд признал законным лишение компании «Экострой-Дон» статуса регионального оператора по обращению с ТКО.

В Шахтах Людмила Овчиева стала главой города. Депутаты городской Думы проголосовали за нее единогласно.

Власти Ростовской области пообещали отремонтировать водовод в Волгодонске в 2026 году. Стоимость ремонта составит 710 млн руб., работы будут профинансированы из областного бюджета. Проблемный водовод обеспечивает водой более 100 тыс. жителей в «новой» части города.

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отказал экс-заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу в условно-досрочном освобождении. Сергей Сидаш отбывает наказание по делу о махинациях при строительстве стадиона «Ростов Арена».