Суд отказал экс-замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу в УДО

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отказал экс-заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сергей Сидаш отбывает наказание по делу о махинациях при строительстве стадиона «Ростов Арена».

Решение об отказе в УДО было принято 17 января 2025 года. Напомним, Сергей Сидаш был признан виновным осенью 2022 года за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона. По версии следствия, он способствовал замене песка на более дешевый материал, что привело к ущербу в размере 80 млн руб.

В октябре 2022 года суд приговорил Сидаша к четырем годам лишения свободы условно. Однако через полгода по решению областного суда его отправили в колонию. Бывший чиновник подавал апелляционные жалобы, и в ноябре 2023 года суд частично удовлетворил одну из них, зачтя время под домашним арестом с 26 июля 2019 года по 20 января 2020 года.

Тат Гаспарян