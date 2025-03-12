Власти пообещали отремонтировать водовод в Волгодонске в 2026 году

Работы по капитальному ремонту водовода в Волгодонске начнут в этом году и завершат в следующем. Это этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость ремонта составит 710 млн руб., работы будут профинансированы из областного бюджета.

Как отмечается в сообщении, проблемный водовод обеспечивает водой более 100 тыс. жителей в «новой» части города. Труба давно требует замены, ее износ составляет 100%.

«Поэтому происходят постоянные порывы, вода не соответствует норме, а напор настолько слабый, что не доходит до верхних этажей», - поясняется в сообщении.

Сергей Иванов