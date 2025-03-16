ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» со счетом 6:3

ХК «Автомобилист» выиграл у команды «Сочи» со счетом 6:3. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Матч прошел на недавно открывшейся «УГМК Арене». Голы забили Степан Хрипунов, Брукс Мэйсек, Семен Кизимов и Александр Шаров. Ворота защищали Владимир Галкин и Евгений Аликин.

Ранее «Автомобилист» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1 в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК Арене».

Анна Капустина