ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» со счетом 6:3
ХК «Автомобилист» выиграл у команды «Сочи» со счетом 6:3. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Матч прошел на недавно открывшейся «УГМК Арене». Голы забили Степан Хрипунов, Брукс Мэйсек, Семен Кизимов и Александр Шаров. Ворота защищали Владимир Галкин и Евгений Аликин.
Ранее «Автомобилист» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1 в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК Арене».