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«Автомобилист» одержал первую победу на новой «УГМК Арене», обыграв «Торпедо»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1 (1-0, 0-1, 1-0) в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Автомобилист» против «Торпедо»

Матч «Автомобилист» против «Торпедо»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Матч «Автомобилист» против «Торпедо»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» счет в матче открыл Семен Кизимов на 15-й минуте первого периода. Во втором периоде Егор Виноградов сравнял счет. За восемь секунд до конца третьего периода Данил Романцев забил решающий гол и принес победу «Автомобилисту».

Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК Арене». В прошлом матче «Автомобилист» уступил ЦСКА со счетом 3:4.

«Автомобилист» набрал 83 очка и продолжает занимать четвертое место в Восточной конференции. «Торпедо» набрал 70 очков и находится на восьмом месте Запада.

Напомним, в середине февраля «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:5. Эта победа обеспечила команде место в плей-офф.

Полина Щуцкая

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Открытие «УГМК Арены»

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Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Логотип команды &quot;Автомобилист&quot; на льду

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Логотип команды "Автомобилист" на льду

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на трибуны

Вход на трибуны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК &quot;Автомобилист&quot;

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интерьер ресторана &quot;Арена&quot;

Интерьер ресторана "Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: секретарь Генсовета партии &quot;Единая Россия&quot; Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot;

Слева направо: секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба &quot;Автомобилист&quot; Андрей Козицын

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нападающий хоккейной команды &quot;Автомобилист&quot; Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Нападающий хоккейной команды "Автомобилист" Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Президент ХК &quot;Автомобилист&quot; Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК &quot;Автомобилист&quot;

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба &quot;Автомобилист&quot;

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бизнес-клуб &quot;УГМК Арена&quot;

Бизнес-клуб "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Гендиректор компании &quot;Уральские авиалинии&quot; Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Гендиректор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд &quot;Автомобилист&quot; и ЦСКА во время матча

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Болельщики команды &quot;Автомобилист&quot; в фирменном магазине

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики команды "Автомобилист" в фирменном магазине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Игроки команд &quot;Автомобилист&quot; и ЦСКА после матча

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА после матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комплекс &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Ледовый комплекс "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Логотип команды "Автомобилист" на льду

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на трибуны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интерьер ресторана "Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нападающий хоккейной команды "Автомобилист" Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бизнес-клуб "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Гендиректор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики команды "Автомобилист" в фирменном магазине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА после матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комплекс "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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