«Автомобилист» одержал первую победу на новой «УГМК Арене», обыграв «Торпедо»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1 (1-0, 0-1, 1-0) в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Автомобилист» против «Торпедо»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Матч «Автомобилист» против «Торпедо»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» счет в матче открыл Семен Кизимов на 15-й минуте первого периода. Во втором периоде Егор Виноградов сравнял счет. За восемь секунд до конца третьего периода Данил Романцев забил решающий гол и принес победу «Автомобилисту».

Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК Арене». В прошлом матче «Автомобилист» уступил ЦСКА со счетом 3:4.

«Автомобилист» набрал 83 очка и продолжает занимать четвертое место в Восточной конференции. «Торпедо» набрал 70 очков и находится на восьмом месте Запада.

Напомним, в середине февраля «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:5. Эта победа обеспечила команде место в плей-офф.

Полина Щуцкая