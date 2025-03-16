«Нефтехимик» проиграл «Ладе» со счетом 1:7 в матче чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска потерпел поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступив со счетом 1:7.

В первом периоде голы дважды забил канадский нападающий Энтони Камара, но Вячеслав Лещенко из казанского клуба в том же периоде сократил разрыв. Во втором периоде Никита Михайлов и Андрей Алтыбармакян забили по голу, а в третьем — Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев довели итоговый счет до 7:1.

Следующий матч для «Нефтехимика» запланирован на 18 марта. В этот день команда встретится со «Спартаком», начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Влас Северин