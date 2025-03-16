Труп мужчины достали из реки Волхов в Ленобласти

Тело мужчины достали из реки Волхов в деревне Горчаковщина в Ленинградской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В пресс-службе ведомства пояснили, что 16 марта поисково-спасательный отряд Новой Ладоги получил сообщение от очевидца, что в реке Волхов было обнаружено тело человека. Труп извлекли из воды и передали полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тело 12-летней девочки с пакетом на голове обнаружили в квартире в Лодейном Поле.

Дарья Астанина