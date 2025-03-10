Тело 12-летней девочки с пакетом на голове обнаружили в квартире в Лодейном Поле

Тело шестиклассницы с пакетом на голове обнаружили в квартире на Набережной улице в Лодейном Поле. Об этом сообщает 78.ru.

На месте происшествия были обнаружены пять флаконов аэрозольного дезодоранта. Известно, что девочка жила в квартире вместе с отцом, мужчина работает слесарем. На профилактическом учете их семья не состояла.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Труп направили в морг, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у петербургского школьника.

Дарья Астанина