Тело 12-летней девочки с пакетом на голове обнаружили в квартире в Лодейном Поле
Тело шестиклассницы с пакетом на голове обнаружили в квартире на Набережной улице в Лодейном Поле. Об этом сообщает 78.ru.
На месте происшествия были обнаружены пять флаконов аэрозольного дезодоранта. Известно, что девочка жила в квартире вместе с отцом, мужчина работает слесарем. На профилактическом учете их семья не состояла.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Труп направили в морг, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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