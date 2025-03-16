Папа римский Франциск назвал свою госпитализацию периодом испытаний

Папа римский Франциск, который сейчас лежит в клинике Джемелли с двусторонней пневмонией, обратился с письменным посланием к католическим верующим. Он напомнил о Великом посте — о том, что во второе воскресенье Четыредесятницы произошло Преображение Господне.

«Я делюсь с вами этими мыслями, переживая период испытаний, и я присоединяюсь ко многим братьям и сестрам, которые сейчас больны и хрупки, как и я. Наши тела слабы, но, несмотря на это, ничто не может помешать нам любить, молиться, отдавать себя, быть друг для друга с верой, излучая признаки надежды»,— написал папа римский. Он призвал католиков присоединиться к нему в восхвалении Господа, «который никогда не покидает нас и который во времена скорби ставит рядом с нами людей, отражающих луч Его любви», пишет понтифик. А также призвал помолиться за церковь.

Также он продолжает и призывать других молиться о мире. «Особенно о странах, пострадавших от войны: измученной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго»,— пишет Франциск.

Папу римского госпитализировали 14 февраля. Газета Blick утверждала, что в Ватикане прошла репетиция похорон понтифика. Пресс-служба Святого престола постоянно отчитывается о здоровье понтифика: неделю назад она заявила, что лечение ведет к постепенному улучшению его состояния.