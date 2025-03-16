За сутки в Свердловской области произошло 106 ДТП
В Свердловской области за сутки 15 марта произошло 106 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В авариях пострадали девять человек, в том числе двое детей. Основными причинами аварий стали выбор небезопасной скорости, пренебрежение правилами приоритетного проезда, несоблюдение необходимой дистанции и отвлечение во время вождения.
Напомним, 15 марта подросток на питбайке сбил девочку. Пострадавшую доставили в больницу.