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За сутки в Свердловской области произошло 106 ДТП

В Свердловской области за сутки 15 марта произошло 106 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В авариях пострадали девять человек, в том числе двое детей. Основными причинами аварий стали выбор небезопасной скорости, пренебрежение правилами приоритетного проезда, несоблюдение необходимой дистанции и отвлечение во время вождения.

Напомним, 15 марта подросток на питбайке сбил девочку. Пострадавшую доставили в больницу.

Анна Капустина

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