В Свердловской области подросток на питбайке сбил девочку-пешехода

В Полевском 14-летний подросток наехал на девочку пешехода, которая шла по обочине, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Пострадавшую доставили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

ДТП произошло 15 марта на трассе Полевской — Мраморское, 14-летний водитель питбайка ZUUM PX250 буксировал питбайк KAYO BASIC TT140 под управлением 15-летнего подростка, и наехал на девочку, которая шла по обочине навстречу движению.

Оба подростка были в шлемах, но и у одного из них не было водительских прав, которые обязательны для управления такими средствами. Родители подростков привлечены к административной ответственности за передачу им транспортных средств.

Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. В адрес мотошколы, где обучается один из подростков, могут быть внесены представления об устранении причин и угроз, которые привели к ДТП. Разбирательство продолжается.

Ранее в Екатеринбурге автобус №42 сбил пьяного пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы и бедра.

Анна Капустина