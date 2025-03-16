Почти все игры с Android станут доступны на ПК

Американская корпорация Google объявила, что все мобильные игры для Android станут доступны в сервисе Google Play Games на ПК по умолчанию, если разработчики не откажутся от этого. Ранее для размещения игры на платформе требовалось согласие разработчика или издателя.

Google Play Games был запущен в бета-версии в 2022 году, он предоставляет возможность запуска Android-игр на компьютерах. С новым обновлением также вводятся специальные «значки играбельности», которые указывают на качество работы игры на ПК. Отметка «оптимизировано» означает соответствие высоким стандартам качества Google, а «играбельно» — минимальным требованиям для комфортной игры. Также в компании работают над переносом нативных игр для ПК в сервис Google Play Games — на данный момент на платформе доступно свыше 50 таких игр.

В июле 2024 года Google выпустила крупное обновление для цифрового магазина Google Play с новыми функциями. В компании считают, что новые возможности сделают Google Play «комплексным опытом, который больше, чем просто магазин».

Евгений Федуненко