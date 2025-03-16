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В нацпарке Сочи потушили пожар площадью 18 гектаров

В Хостинском районе Сочи на горе Кума в районе села Пластунка в Верхне-Сочинском участковом лесничестве днем 16 марта потушили пожар площадью 18 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Все крупные и основные очаги горящей листвы пожарные и спасатели локализовали благодаря своевременному наращиванию сил и средств, говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие около 80 сотрудников МЧС России, а также муниципальной службы спасения и лесничества Сочинского национального парка. В работах было задействовано порядка 30 единиц спецтехники.

В ликвидации пламени в труднодоступных местах был задействован вертолет КА-32, который за сутки совершил 36 сбросов воды общим объемом 180 тонн.

Андрей Николаев

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