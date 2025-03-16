В Хостинском районе Сочи спасатели продолжают ликвидировать пожар

В Хостинском районе города-курорта продолжаются работы по ликвидации возгорания лесной подстилки на склоне горы Кума. Как сообщает «Кубань 24», вертолет МЧС сбросил 180 тонн воды на горящий в сочинском нацпарке лес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео пресс-службы администрации Сочи Фото: Скриншот видео пресс-службы администрации Сочи

Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара заняты порядка 80 человек и задействованы 30 единиц техники. Накануне к тушению пламени был привлечен вертолет КА-32, совершивший в течение суток 36 сбросов воды.

Спасатели призвали жителей и туристов соблюдать правила противопожарной безопасности.

Андрей Николаев