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В Хостинском районе Сочи спасатели продолжают ликвидировать пожар

В Хостинском районе города-курорта продолжаются работы по ликвидации возгорания лесной подстилки на склоне горы Кума. Как сообщает «Кубань 24», вертолет МЧС сбросил 180 тонн воды на горящий в сочинском нацпарке лес.

Фото: Скриншот видео пресс-службы администрации Сочи

Фото: Скриншот видео пресс-службы администрации Сочи

Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара заняты порядка 80 человек и задействованы 30 единиц техники. Накануне к тушению пламени был привлечен вертолет КА-32, совершивший в течение суток 36 сбросов воды.

Спасатели призвали жителей и туристов соблюдать правила противопожарной безопасности.

Андрей Николаев

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