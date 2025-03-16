Ушаков предупредил об угрозе перевооружения ВСУ в случае перемирия

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва довела до Вашингтона свои опасения по поводу предложения о 30-дневном перемирии на Украине. По его словам, такие призывы Запада и Киева могут быть использованы для перевооружения украинских войск, которые сейчас переживают «трудные времена».

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«Воспринимаем это (призывы к перемирию.—"Ъ") как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. И в этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным»,— сказал господин Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубином.

Он добавил, что «позиции и озабоченности» России по этому вопросу были переданы американской стороне.

13 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву для обсуждения с Владимиром Путиным возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после многочасовых дискуссий в Саудовской Аравии.

До встречи с господином Уиткоффом Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько нюансов, в том числе кто гарантирует сохранение режима прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».