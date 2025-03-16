PR-менеджер Марка Эйдельштейна опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом

PR-менеджер актера Марка Эйдельштейна Ольга Малаева рассказала, что у артиста нет проблем с военкоматом, поскольку он учится в аспирантуре. Ранее Telegram-канала Mash сообщил, что у актера закончилась отсрочка и его разыскивает военкомат Нижнего Новгорода, где он прописан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности»,— сказала госпожа Малаева в беседе с ТАСС.

Марку Эйдельштейну 23 года. В 2023 году окончил Школу-студию МХАТ. В прошлом году снялся в фильме «Анора», который удостоился на 77-м Каннском кинофестивале «Золотой пальмовой ветви». 2 марта 2025 года картина получила пять статуэток «Оскар», в том числе как «Лучший фильм».

Следственный комитет России 5 марта возбудил уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы против актера Глеба Калюжного. По версии СКР, 26-летний актер не имел оснований для отсрочки от службы. Как писал «Ъ», 6 марта господин Калюжный прибыл в военкомат, где договорился весной отправиться на срочную службу в армию России.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Актер предпочел службу посадке».