Александр Овечкин в семи шайбах от Уэйна Гретцки

Александр Овечкин сократил до семи шайб дистанцию до снайперского рекорда НХЛ всех времен, пока принадлежащего Уэйну Гретцки. Россиянин отличился в матче, в котором его «Вашингтон Кэпиталс», лидирующий в нынешнем первенстве, разгромил на выезде — 5:1 — аутсайдера «Сан-Хосе Шаркс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (в центре) забивает гол в ворота «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (в центре) забивает гол в ворота «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters

Свой 887-й гол в регулярных чемпионатах Овечкин забил в заключительном периоде, подставив клюшку под бросок защитника Мартина Фегервары. С этим рикошетом не справился соотечественник выдающегося российского форварда — голкипер-новичок «Сан-Хосе» Георгий Романов. Он стал 182-м вратарем, которому довелось пропустить от Овечкина.

Погоня Александра Овечкина за рекордом НХЛ повысила интерес к матчам лиги, подробнее об этом — в материале «Народный хоккеист США».

Арнольд Кабанов