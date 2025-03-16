В Амурской области после схода вагонов полностью восстановили движение поездов

На Забайкальской железной дороге в Амурской области восстановлено движение по перегону Чалганы—Ушумун после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. Отмечается, что железнодорожники восстановили 600 м одного и 300 м соседнего пути, поврежденных из-за происшествия.

Накануне, 15 марта, около 6:47 мск на перегоне Чалганы—Ушумун вагоны грузового состава сошли с рельсов и столкнулись с идущим навстречу поездом. Сообщалось, что был травмирован машинист встречного состава. С рельсов сошли 28 вагонов и 2 локомотива. Движение на участке приостановили.

В работах по ликвидации аварии участвовали около 400 железнодорожников, четыре восстановительных поезда, три путевые машинные станции, а также специализированная техника других железнодорожных подразделений. По данным РЖД, задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования.