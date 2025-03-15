В Амурской области грузовой поезд столкнулся со встречным составом

В Амурской области вагоны грузового состава сошли с рельсов и столкнулись с идущим навстречу поездом на перегоне Чалганы—Ушумун Забайкальской ж/д дороги, сообщили в ведомстве. По предварительной информации, травмирован машинист встречного состава. Столкновение произошло в 6:47 мск.

Движение на этом участке дороги приостановили. Ожидается, что следующие по маршруту пассажирские поезда будут приходить с задержкой. Оперштабом по ликвидации последствий аварии управляет первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.

С рельсов сошли 28 вагонов и 2 локомотива, уточнили в РЖД. Повреждена часть железной дороги. При этом угрозы экологии нет, заверили в пресс-службе.