В Ростовской области силы ПВО сбили пять украинских БПЛА

В ночь с 15 на 16 марта в городе Каменске-Шахтинском и Чертковском районе была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – подчеркнул глава региона.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 31 украинский беспилотник. Так, 16 БПЛА военные сбили над Воронежской областью, девять – над Белгородской, пять – над Ростовской и один – над Курской.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 14 на 15 марта на Дону отразили атаку двух вражеских беспилотников.

Ефим Мартов