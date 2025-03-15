В ночь на 15 марта в двух районах Дона отразили атаку беспилотников

В ночь с 14 на 15 марта силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тарасовском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По оперативным данным пострадавших и разрушений на земле нет», – написал глава региона.

По данным Министерства обороны России, всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 126 украинских беспилотников. Из них 64 БПЛА военные сбили над территорией Волгоградской области, 38 – над Воронежской областью, 14 – над Белгородской, семь – над Брянской, два – над Ростовской и один – над Курской.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 12 марта силы ПВО отразили на Дону атаку пяти украинских беспилотников.

Владимир Андреев