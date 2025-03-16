Рубио назвал неуместным вопрос о доверии Путину

Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что во внешней политике речь идет не о доверии, а о действиях.

«Я думаю, что это неуместный вопрос. Я думаю, что внешняя политика — это не о доверии, это о действиях. Это о вещах, которые вы делаете»,— сказал Марко Рубио. Запись опубликована на сайте Госдепа.

Как добавил господин Рубио, во внешней политике зачастую приходится работать с людьми, которые могут не нравиться. Он уточнил, что не говорит «о президенте Путине в частности».

28 февраля президент США Дональд Трамп на вопрос о доверии Владимиру Путину сказал, что российская сторона, по его мнению, вряд ли нарушит возможное мирное соглашение по Украине. При этом свой ответ он дополнил фразой: «Доверяй, но проверяй».