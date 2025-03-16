Вице-премьер Сербии допустил арест Милорада Додика

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что в ночь на 16 марта могут быть арестованы высокопоставленные чиновники Республики Сербской (РС). В их числе он назвал президента РС Милорада Додика.

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом Боснии и Герцеговины»,— сказал Александр Вулин (цитата по «Вечерним новостям»).

По словам вице-премьера Сербии, арестовать чиновников РС могут Силы быстрого реагирования Евросоюза или военизированные формирования Насера Орича. Он добавил, что враждебные Белграду СМИ распространяют информацию о том, что страна находится в шаге от гражданской войны.

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запрету занимать государственные должности в течение шести лет. Позже прокуратура потребовала арестовать его, а также премьер-министра Радована Вишковича и главу парламента Ненада Стевандича.

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