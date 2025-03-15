В Ярославской области после ДТП восстановлено движение поездов

В Ярославской области восстановлено движение на участке Ваулово — Чебаково Северной железной дороги, где электропоезд сбил грузовик. Об этом сообщили в СЖД.

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«Движение поездов по однопутному участку Ваулово — Чебаково Северной железной дороги, где 15 марта произошло ДТП, полностью восстановлено. Железнодорожники освободили путь с помощью спецтехники, убрали поврежденный рельсовый автобус»,— сообщили в СЖД.

Напомним, 15 марта в 16:07 пассажирский рельсовый автобус Рыбинск — Ярославль столкнулся с грузовым автомобилем. По данным СЖД, автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП 31-летнего водителя грузовика госпитализировали, пострадали 10 пассажиров поезда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Авария привела к двухчасовой задержке отправления пригородного поезда Пищалкино — Ярославль-Главный и отмене двух пригородных поездов. Для пассажиров попавшего в аварию поезда вызвали автобус для прибытиях их к месту назначения.

Алла Чижова