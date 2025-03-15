Из-за ДТП с поездом в Ярославской области возбуждено уголовное дело

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского электропоезда и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 марта в Тутаевском районе на перегоне Ваулово – Чебаково (308 км) пассажирский рельсовый автобус Рыбинск — Ярославль на переезде столкнулся с грузовиком. По данным СЖД, грузовик выехал на жд-переезд на запрещающий сигнал светофора.

31-летний водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован. По данным областной ГАИ, пострадали еще 10 пассажиров поезда. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего»,— сообщили в управлении.

Алла Чижова